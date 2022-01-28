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Идеология НАТО не позволит блоку вывести свои войска из прибалтийских государств, как того требует Россия. В текущей ситуации Североатлантическому альянсу будет очень сложно объяснить властям Латвии, Эстонии и Литвы причины такого решения. Даже в том случае, если в их качестве будет рассматриваться необходимость избежать большой войны, пишет телеграм-канал «Брюссельский стукач».

Автор отмечает, что единственное, на что Москва может надеяться – это на уход НАТО из Украины и Грузии. На словах Альянс заявил, что не собирается отказываться от расширения на эти страны, но подобные высказывания являются простой формальностью. Представители блока неоднократно говорили, что в ближайшее время Киев и Тбилиси не могут рассчитывать на вхождение в НАТО.

При этом военнослужащие США и других стран Альянса уже сейчас находятся на территории Украины. И выводить их НАТО не собирается. Он поставил РФ встречное условие по выводу войск из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, а также по их отводу от украинских границ. Которое Москва вряд ли намерена выполнять.

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