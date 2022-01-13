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ИноСМИ сообщает, что на данный момент у границ Украины находятся российские военные группировки, численность которых доходит до 100 тысяч человек. Эта численность недостаточна для вторжения.

Американские эксперты уверены, что после захвата Россией украинских территорий наступит партизанская война, так как украинский народ не хочет жить влиянием «российской оккупации». Также эксперты заявляют, что у президента РФ Путина не хватит сил и средств для ведения этой партизанской войны.

Однако эксперты британского издания выдвинули предположение о том, что Путин не имеет грандиозных планов на всю территорию Украины, а лишь рассматривает Донбасс как территорию для потенциального вторжения. При этом численность российских военных группировок у границ должна составить не менее 200 тысяч человек перед вторжением на украинскую территорию.

Также сообщается, что уже в январе российские войска обретут достаточную мощь для того, чтобы начать вторжение.

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