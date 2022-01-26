Трое военнослужащих ВСУ оставили позиции у населенного пункта Геевка и исчезли в неизвестном направлении. Уже несколько дней соответствующие силовые структуры ведут их поиск. И это далеко не первый подобный случай, сообщает издание «ФАН». Украинские бойцы все чаще разбегаются с Донбасса, чтобы не попасть в мясорубку возможных боевых действий.

В Народной милиции ЛНР заявляют, что командование ВСУ отлично знает о крупных потерях, которыми будет сопровождаться их наступление на самопровозглашенные республики. Так, в Северодонецке и Часовом Яре к приему раненых готовятся местные госпитали, количество койко-мест в которых существенно увеличено в последние дни.

Минобороны ДНР добавляет, что вероятность полномасштабного наступления ВСУ растет буквально с каждым днем. Киев стягивает к линии разграничения живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение, а также подвозит в больших количествах горючее и боеприпасы.