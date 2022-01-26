читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Трое военнослужащих ВСУ оставили позиции у населенного пункта Геевка и исчезли в неизвестном направлении. Уже несколько дней соответствующие силовые структуры ведут их поиск. И это далеко не первый подобный случай, сообщает издание «ФАН». Украинские бойцы все чаще разбегаются с Донбасса, чтобы не попасть в мясорубку возможных боевых действий.

В Народной милиции ЛНР заявляют, что командование ВСУ отлично знает о крупных потерях, которыми будет сопровождаться их наступление на самопровозглашенные республики. Так, в Северодонецке и Часовом Яре к приему раненых готовятся местные госпитали, количество койко-мест в которых существенно увеличено в последние дни.

Минобороны ДНР добавляет, что вероятность полномасштабного наступления ВСУ растет буквально с каждым днем. Киев стягивает к линии разграничения живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение, а также подвозит в больших количествах горючее и боеприпасы.

Вам может понравиться

Мария Захарова разоблачила фейк The Times о “простой украинке” с карабином

В издании The Times появилась фотография «простой украинки», вооруженной карабином Z-15. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снимок фейком, так как Марьяна Жагло (именно так зовут «защитницу Украины) является

Депутат Бальбек назвал президента Украины Зеленского “танцором диско” под музыку США

«Танцор диско» Владимир Зеленский танцует исключительно под музыку американских композиторов, заявил крымский эксперт Руслан Бальбек. Так депутат Госдумы прошлого созыва прокомментировал высказывание украинского лидера о переходе внешней разведки страны «в

Минобороны ФРГ в феврале расширит участие в авиапатрулировании с румынской базы

Представители Минобороны Германии заявили об усилении участия в авиапатрулировании Североатлантического альянса уже с февраля. Они уточнили, что речь идет о мероприятиях, которые проводятся НАТО на южном направлении с авиабазы в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |