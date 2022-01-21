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Противотанковые гранатометы NLAW, которые Великобритания передала Украине, представляют собой оружие малой дальности. Они поражают цели на расстоянии не больше 1 километра, однако это не делает их менее опасными.

Гранаты, выпускаемые из этих одноразовых комплексов, сперва поднимаются вверх, а затем наносят удар по верхней полусфере танка. Именно там находится самое уязвимое место практически любых боевых машин. Настильная траектория дает возможность существенно повысить эффективность атак.

Так, ополчение в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках используют в боевых действиях танки Т-72АВ/М1/В и Т-64В. Эти боевые машины могут легко уничтожаться противотанковыми комплексами NLAW и им подобным вооружением.

Напомним, что Великобритания отправила на Украину 2,5 тысячи гранатометов NLAW. Они могут стать серьезным аргументом в ходе наступательной операции на Донбасса.

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  • 19.01.2022
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