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Для защиты своих национальных интересов Белоруссия расширила продовольственное эмбарго на Лихтенштейн и Сербию. Об этом заявили представители правительства республики.

На данный шаг Беларусь пошла в ответ на санкции Запада. Ранее в списке государств, на которые распространяется эмбарго, были добавлены Северная Македония и США, Канада и Черногория, Исландия и Албания, Великобритания и Норвегия, а также Евросоюз в полном составе.

Помимо этого, еще в декабре прошлого года в ответ на украинские санкции Минск ввел запрет на импорт целого ряда товаров из соседнего государства. После объявления продовольственного эмбарго Белоруссия также существенно усилила таможенный контроль на своих рубежах.

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