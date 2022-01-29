Для защиты своих национальных интересов Белоруссия расширила продовольственное эмбарго на Лихтенштейн и Сербию. Об этом заявили представители правительства республики.

На данный шаг Беларусь пошла в ответ на санкции Запада. Ранее в списке государств, на которые распространяется эмбарго, были добавлены Северная Македония и США, Канада и Черногория, Исландия и Албания, Великобритания и Норвегия, а также Евросоюз в полном составе.

Помимо этого, еще в декабре прошлого года в ответ на украинские санкции Минск ввел запрет на импорт целого ряда товаров из соседнего государства. После объявления продовольственного эмбарго Белоруссия также существенно усилила таможенный контроль на своих рубежах.