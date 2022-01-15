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Запасным планом России станет моральное давление на Вашингтон с расстояния в 90 морских миль, считает военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал возможное размещение российской военной инфраструктуры на Кубе.

По словам Баранца, дипломатическая миссия РФ в Гаване уже проводит «в теплой сердечной обстановке» соответствующие консультации с местными политиками. Они обсуждают, не против ли Куба принять РФ «на квартирку» на некоторое время.

Эксперт отмечает, что помимо ракет, Россия могла бы разместить на территории этой страны военную инфраструктуру, перебросить туда истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми «Кинжалами»,

Расстояние до границ США от Кубы составляет всего 90 морских миль, напоминает Баранец. Если там появятся русские ракеты, они смогут утихомирить аппетиты Вашингтона по расширению НАТО.

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