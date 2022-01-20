Хотя Словакия является членом ЕС и НАТО, в стране сильны симпатии к России, что проявилось в мощной оппозиции новому двустороннему военному соглашению с США в период обострения региональной нестабильности. Об этом пишет, не скрывая явного неудовольствия, восточноевропейский портал Balkan Insight. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Запланированное принятие двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) между союзниками по НАТО Словакией и США высветило острые разногласия, существующие в словацкой политике и обществе по поводу России. Несмотря на то, что правительство Словакии единогласно одобрило это соглашение, оно столкнулось с растущей оппозицией с тех пор, как оно было впервые обнародовано.

«За этим всплеском антиамериканизма стоит смесь оппортунистической политики, ультраправых симпатий к России и дезинформации, которая встревожила многих экспертов в период обострения региональной нестабильности», – считает Balkan Insight, и далее представляет обширный перечень цитат словацких прозападных политиков и «экспертов», отмечающих важность соглашения с США для безопасности и обороны страны.

По словам министра иностранных дел Словакии Ивана Корчка, одобрение DCA является важной задачей для правительственной коалиции, которая твердо вернула страну на курс поддержки ЕС/НАТО после победы на выборах в феврале 2020 года.

DCA теперь должно быть одобрено словацким парламентом и ратифицирован президентом Зузаной Чапутовой, а также официально утвержден со стороны США. Соглашение будет действовать не менее 10 лет и позволит вооруженным силам США бесплатно использовать военные аэропорты Малацки-Кучиня и Слиач, а также, возможно, другие согласованные объекты и помещения. Обе стороны могут выйти из соглашения по истечении 10-летнего периода с уведомлением за год.

Сторонники DCA подчеркивают, что оно будет охватывать определенные мероприятия, которые уже ведутся в Словакии, например, совместные военные учения. Пакт также должен служить основой для инвестиций, которые США рассматривают для вложения в вооруженные силы Словакии. Например, они уже выделили 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии, в первую очередь военных аэропортов. По условиям пакта американские военные могут использовать модернизированную инфраструктуру столько, сколько потребуется.

Матей Спишак, научный сотрудник аналитического центра Института стратегической политики, объясняет, что подобное соглашение не является чем-то необычным для государств-членов НАТО – 23 страны Европы, включая соседние со Словакией Польшу и Венгрию, подписали, по его словам, «аналогичные соглашения».

«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе быстро меняется, мы наблюдаем постоянно растущую напористость Российской Федерации, которая особенно заметна сейчас на граница с Украиной», – отмечает он, утверждая в ряду прочих сторонников, что «DCA повысит безопасность Словакии».

Бывший посол Словакии в НАТО, а ныне депутат от партии правящей коалиции Томаш Валашек объясняет, что DCA необходим, потому что это именно Словакия хочет получить деньги от США для ремонта своих военных аэропортов, и заверяет, что США «не хотят что-либо от Словакии», благополучно умалчивая про резко возросший интерес США и НАТО ко всем странам, граничащим с Украиной.

Основной посыл публикации Balkan Insight – что «оппозиция выступает против подписания DCA, чтобы поиграть в партийную политику в вопросах безопасности». Переговоры с США фактически начались при предыдущем правительстве, но были остановлены после того, как тогдашний партнер правящей коалиции, националистическая Словацкая национальная партия, лидер которой Андрей Данко известен своей дружественной позицией по отношению к России, отверг его.

Сейчас оппозиция пошла гораздо дальше в своей критике DCA, инициировав внеплановую парламентскую сессию для обсуждения вопроса о проведении референдума по соглашению. «Словацкие избиратели парадоксальным образом уважают США и благосклонно относятся к России, поэтому оппозиция рассчитывает на значительную поддержку», – беспокоится Balkan Insight.

Помимо этого, словацкий генеральный прокурор Жилинка объявил, что у него есть 35 возражений и рекомендовал правительству отклонить DCA в целом, поскольку в его нынешней редакции «Словакия должна будет отказаться от гарантий ряда конституционных прав».

Ожидается, что парламент Словакии не будет обсуждать DCA до марта. Хотя все четыре коалиционные партии поддержали его, а их коалиция имеет 90 мест в 150-местном парламенте, это не означает автоматически, что утверждение пройдет гладко. Оппозиция готова также призвать президента Чапутову представить сделку на рассмотрение Конституционного суда.