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Если НАТО развяжет войну, России придется одной противостоять тридцати странам Альянса. Однако она не только выстоит, но и одержит победу благодаря двум мощнейшим боевым системами, сообщил китайский портал Baijiahao.

Авторы пояснили, что первая из этих систем – баллистический ракетный комплекс «Сармат». Он способен атаковать цели на расстоянии до 18 тысяч километров, а благодаря 10–15 боеголовкам, устанавливаемым на одном носителе, вполне может разнести вдребезги любой крупный штат в США.

Каждая из боеголовок атакует собственную цель, что позволяет одной ракетой стереть с лица земли крупные американские города и военные объекты.

Не менее мощной является и вторая боевая система. Подводный беспилотник «Посейдон» не напрасно называют «торпедой Судного дня». Он быстро и незаметно для противника перемещается в глубинах океана и после взрыва у побережья провоцирует термоядерное цунами. Этим достигается двойной эффект – города на берегу исчезают с лица земли, а вся их территория становится непригодной для жизни из-за ядерного заражения.

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