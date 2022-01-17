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Военные эксперты Китая заявили, что авианосцам ВМС США придется держаться подальше от крейсера ВМФ РФ «Петр Великий».

В настоящее время у российского флота есть лишь несколько больших кораблей, один из них атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Строительство корабля закончилось в середине девяностых. Совсем скоро крейсер отправят на ремонт и модернизацию.

Корабль имеет длину 252 метра, ширину 28,5 метра, осадку 9,1 метра и фактически неограниченную дальность плавания. После ремонта и модернизации «Петр Великий» станет гораздо сильнее.

По информации ПолитРоссии, китайские военные эксперты предполагают, что авианосцам Военно-морских сил США придется держаться на расстоянии от «Петра Великого» после его возвращения в строй. Это связано с тем, что корабль ВМФ России представляет для них огромную опасность, американские авианосцы не смогут выдержать удара российского атомного крейсера.

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