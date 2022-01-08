Представители Северного флота отметили, что атомная субмарина российских ВМС провела отработку маневра по формированию полыньи торпедной атакой для всплытия в акватории с толстым ледовым покрытием.

Отмечается, что данные учения были проведены в Арктике в ходе особой масштабной экспедиции российского ВМФ под названием «Умка». Данное мероприятие осуществили в декабре предыдущего года. Подлодка смогла успешно пробить лед при помощи торпеды и всплыть на поверхность. Данный маневр позволяет совершить неожиданную ракетную атаку.

Согласно опубликованным сведениям, в ходе этих учений экипажи сразу 3-х подводных лодок отработали операцию по одновременному всплытию в окрестностях архипелага Земля Франца-Иосифа. В СФ добавляют, что в нынешнем году АПЛ должны будут сконцентрировать свои усилия на отработке действий подо льдом.