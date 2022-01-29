Турция решительно отказалась пересматривать положения конвенции Монтрё и блокировать пролив Босфор для российских военных кораблей, пишет портал Avia.Pro. В Анкаре заявили, что увеличение военного присутствия НАТО в Черном море не входит в сферу ее национальных интересов.

Турецкие СМИ сообщают, что страна не поддерживает санкции против России и действия Соединенных Штатов. Одновременно с этим она хотела бы избежать блокировок со стороны НАТО за те или иные прегрешения. Поэтому сохранение существующих положений конвенции Монтрё останется своеобразной страховкой Анкары.

По поводу блокировки пролива для российских кораблей турецкие политики заявили, что страна, согласно той же конвенции Монтрё, имеет полномочия закрывать проход между Черным и Средиземном морями. Но только в тех случаях, когда Турция участвует в войне или на ее территории вводится режим чрезвычайного положения.