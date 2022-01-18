Украина ведет на Донбассе собственную игру, полностью игнорируя присутствие наблюдательной миссии ОБСЕ. Она продолжает стягивать крупные силы к линии разграничения, готовясь к наступательной операции, рассказал журналистам портала «ПолитРоссия», военный эксперт Борис Рожин.

ОБСЕ никакого влияния на Киев не оказывает. Наблюдатели публикуют отчеты о все более наглых действиях ВСУ, однако Украина не обращает на них никакого внимания. Она перебрасывает тяжелое вооружение и танки и единственное, что останавливает ее от нападения на самопровозглашенные ЛНР и ДНР – это боязнь вмешательства России.

Эксперт считает, что нынешние шаги Киева – это психологическая атака. Украинские власти отлично знают о наличии воинских подразделений РФ в Ростовской области и опасаются, что в случае наступления эти силы вмешаются и окажут помощь ополчению. Но и исключать прорыв ВСУ к российской границе через республики Донбасса не стоит. Вполне вероятно, что сейчас Киев внимательно наблюдает за войсками РФ и оценивает возможность их участия в конфликте в случае нападения.