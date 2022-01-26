Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Комик и телеведущий Стивен Кольбер на американском канале CBS высмеял украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что на Украине только один человек не поддается напряженности, связанной с гипотетической войной против РФ. И это именно глава государства.

Кольбер обратил внимание, что президент Зеленский во время своего обращения к народу Украины стоит не по центру кадра, а ближе к левому его краю.

«Никакой паники, вы должны доверять армии. Нет причин упаковывать чемоданы и заводить машины. О, это звонок в дверь, скоро вернусь!» – спародировал комик своего бывшего коллегу и изобразил, как тот уходит из кадра и исчезает.

Напомним, что в своем обращении Зеленский призвал украинцев не паниковать и не бежать в магазины срочно скупать гречку, соль и спички. Он также порекомендовал гражданам страны «выдохнуть и успокоиться».

Вам может понравиться

В Средиземном море растет вероятность прямого вооруженного столкновения России и США

Из-за «украинского вопроса» Россия и США могут схлестнуться между собой в Средиземном море, считает военный эксперт Сергей Маржецкий. Он пояснил, что эта локация является единственной, где противостояние может превратиться в

Военкор Ланкастер: Донбасс ожидает тяжелая война

Если назначенная на ближайшее время встреча «нормандской четверки» не обеспечит каких-то прорывных решений, жителям Донбасса придется готовиться к тяжелой войне. На ее приближение указывает целый ряд как косвенных, так и

Лидеры европейских стран пригрозили России санкциями

“Беспрецедентный пакет санкций” против России намерены ввести страны Европы в случае, если российские войска вторгнутся на Украину. Такое заявление сделал глава Кабинета министров Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |