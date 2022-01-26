Комик и телеведущий Стивен Кольбер на американском канале CBS высмеял украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что на Украине только один человек не поддается напряженности, связанной с гипотетической войной против РФ. И это именно глава государства.

Кольбер обратил внимание, что президент Зеленский во время своего обращения к народу Украины стоит не по центру кадра, а ближе к левому его краю.

«Никакой паники, вы должны доверять армии. Нет причин упаковывать чемоданы и заводить машины. О, это звонок в дверь, скоро вернусь!» – спародировал комик своего бывшего коллегу и изобразил, как тот уходит из кадра и исчезает.

Напомним, что в своем обращении Зеленский призвал украинцев не паниковать и не бежать в магазины срочно скупать гречку, соль и спички. Он также порекомендовал гражданам страны «выдохнуть и успокоиться».