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В 2025 году Соединенные Штаты сотрясет гражданская война, считает процессор Йельского университета Тимоти Дэвид Снайдер. Его мысли по этому поводу приводит «Российская газета».

Историк считает, что нынешняя ситуация в Америке очень напоминает ту, что возникла перед Великой депрессией в 30-х годах прошлого столетия и войной между Севером и Югом в 1861–1865 годах.

Триггером для новой гражданской войны, по мнению Снайдера, станет победа на следующих президентских выборах бывшего главы государства Дональда Трампа. Если это случится, немалую часть населения страны охватят сомнения, которые выльются в массовое перемещение граждан. Они будут пытаться найти безопасное для себя место. СО временем это приведет к кардинальным изменениям политической системы, которые фактически сотрут Соединенные Штаты с карты мира.

Вспомнил Снайдер и штурм Капитолия в январе прошлого года. Он отметил, что хотя попытка государственного переворота с треском провалилась, ее участники получили неоценимый опыт и могут повторить массовые беспорядки в следующий раз.

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