Украина не входит в сферу интересов Соединенных Штатов, поэтому вмешиваться из-за нее в войну против России Вашингтон не станет, уверен американский аналитик Дмитрий Саймс.

Глава Центра национальных интересов пояснил, что Россия создает США серьезные проблемы, существенно ограничивая их политические и военные возможности. Вашингтон неоднократно предпринимал попытки навязать Москве свою позицию, однако все они с треском провалились.

Многие жители США считают, что власти ведут неверную политику. По их мнению, лидерство – это не значит навязывание своих интересов другим государствам. И не попытка вести их за собой чуть ли не на строгом поводке. Такие страны, как РФ, вряд ли когда-нибудь согласятся на подобное обращение, поэтому с их требованиями тоже нужно считаться. Но сейчас у власти в Америке находятся люди, которые не хотят этого понимать, что и приводит к постоянны конфликтам.

Эксперт отметил, что Украина – это как раз тот фактор, с помощью которого США пытаются навязать России свои ценности и интересы. Но воевать за нее они точно не будут, как бы этого не хотелось киевским политикам.