Военные самолёты США провели провокацию у российских границ. Об этом сообщает портал avia.pro.

Как указывается, США намереваются осуществить саботаж переговоров между Россией и НАТО. Эти переговоры будут проведены уже в скором времени – 12 января. В связи с этим американцы решили устроить провокацию.

К границам России на востоке были направлены два стратегических ядерных бомбардировщика В-1В Lancer. Указывается, что они направлялись в Индо-Тихоокеанский регион, однако их целью не было усиление военных баз США. Самолёты сделали круг и вернулись на базу, располагающуюся в США.

Это, как было указано, свидетельствует о том, что в США такие провокации устраивают намеренно.

Недавно мы сообщали, что из-за гиперзвуковых ракет “Циркон” США станет опасно устраивать провокации в Чёрном море. Средств для перехвата этой ракеты у США нет.