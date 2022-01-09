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Появление на вооружении ВМФ России гиперзвуковых ракет «Циркон» станет для Соединенных Штатов неприятным сюрпризом и отобьет у них желание устраивать провокации в Черном море, рассказали эксперты китайского издания Sohu.

Они напомнили, что отправка кораблей к другим странам под видом борьбы за «свободное судоходство» — это одно из популярных развлечений США. На деле никакой борьбы нет и в помине, так как Вашингтон просто оказывает давление на неугодные государства. Однако Россия не намерена терпеть его наглые выходки.

Она предприняла меры, чтобы существенно усилить свой флот, в результате чего появились гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они способны развивать скорость до 9 Махов, преодолевать расстояния до 1 000 километров и уничтожать даже авианосные корабли американских ВМС.

Кроме того, в распоряжении США нет средств противодействия столь быстрым ракетами. Система Aegis, устанавливаемая на корабли, способна перехватывать боезаряды, летящие со скоростью до 2,8 чисел Маха. С «Цирконом» же она справиться не в состоянии.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что гиперзвуковое оружие РФ поставит на провокациях США в Черном море жирный крест. Вряд ли американские корабли будут столь часто появляться в акватории, зная о наличии столь грозных ракет в распоряжении Москвы.

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