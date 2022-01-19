Глава компании Facebook (ныне – Meta) Марк Цукерберг официально разрешил американским спецслужбам отслеживать пользователей мессенджера WhatsApp, которые физически находятся в Китае. Для этой цели была задействована технология «автоматический регистратор телефонных переговоров».

Речь идет о семи пользователях, отслеживанием которых занялось Управление по борьбе с наркотиками. При этом ведомство не сумело установить подлинные личности этих людей, но задействовали регистратор для наблюдения за всеми их контактами с другими пользователями.

Американский Минюст активно работал с владельцами мессенджеров WhatsApp и прочих, пытаясь вынудить их установить подобные регистраторы для отслеживания интересующих ведомство лиц. При этом он легко оправдывает подобные действия при наличии запроса от полиции, юристов или организаций, а также при наличии доказательств, что слежка за пользователями необходима для расследования уголовного дела.