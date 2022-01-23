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В ОАЭ использовали систему ПРО THAAD для перехвата баллистических ракет, которые были выпущены хуситами.

Отмечается, что данная система была приобретена у США. Таким образом, это стало первым официальным использованием данной системы в боевых действиях. Об этом сообщает издание Defense News.

Инцидент произошёл в понедельник. Детали перехвата не разглашаются. Известно, что удар был достаточно обширным. Так, официальный представитель хуситов сообщил, что атака проводилась также на аэропорты Дубаи и Абу-Даби, использовалось пять баллистических ракет и заминированные беспилотники. Перехватить все ракеты и БПЛА не вышло.

Система ПРО, как было заявлено, перехватила одну ракету. Её целью, как уточняется, был объект нефтяной отрасли в районе авиабазы Эд-Дафра. Предполагается, что хуситы пытались атаковать нефтехранилище.

Недавно мы сообщали, что российские ракетоносцы Ту-160 отработали удар по Аляске. При этом они вели атаку с неожиданного для США направления.

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