В ОАЭ использовали систему ПРО THAAD для перехвата баллистических ракет, которые были выпущены хуситами.

Отмечается, что данная система была приобретена у США. Таким образом, это стало первым официальным использованием данной системы в боевых действиях. Об этом сообщает издание Defense News.

Инцидент произошёл в понедельник. Детали перехвата не разглашаются. Известно, что удар был достаточно обширным. Так, официальный представитель хуситов сообщил, что атака проводилась также на аэропорты Дубаи и Абу-Даби, использовалось пять баллистических ракет и заминированные беспилотники. Перехватить все ракеты и БПЛА не вышло.

Система ПРО, как было заявлено, перехватила одну ракету. Её целью, как уточняется, был объект нефтяной отрасли в районе авиабазы Эд-Дафра. Предполагается, что хуситы пытались атаковать нефтехранилище.

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