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В ходе состоявшегося несколько дней назад полета над Баренцевым и Белым морями российские ракетоносцы Ту-160 отработали удар по Аляске с неожиданного для США направления, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на китайское издание Sohu, отмечающее, что бомбардировщики ВКС РФ посеяли ужас в душах американских военных. Они зашли совершенно с неожиданной стороны таким образом, что отследить их полет не представлялось возможным. И нанесли несколько учебных ударов по Аляске.

Представленная в издании информация подтверждает, что ракетоносцы выполняли неизвестные маневры у Земли Франца-Иосифа. Не исключено, что они действительно тренировались атаковать территорию США. Для этой цели у Ту-160 имеются ракеты Х-101 и Х-102, дальность которых позволяет наносить эффективные удары с такого расстояния.

Эксперты Sohu считают, что полет ракетоносцев – это один из военно-технических ответов России за сорванные переговоры по гарантиям безопасности.

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