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Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Половцев раскритиковал власти Санкт-Петербурга на фоне снежного коллапса.

Актер уверен, что все происходящее на улицах Северной столицы является неуважением к жителям и гостям города. Он отметил, что властям следует лично контролировать уборку территорий.

«Если ты (вероятно, имеется в виду губернатор Петербурга Александр Беглов – ред.) ратуешь за город, ну тогда сядь в машину, съезди по более проблематичным районам, собери глав администраций и дай им поручение убрать в такой-то срок. Нет – заявление на стол», — сообщил актер в ролике, который размещен на странице «Живем на Васильевском» в социальной сети «ВКонтакте».

Проблемы с уборкой снега в Санкт-Петербурге наблюдаются с началом первых снегопадов. Из-за сугробов и гололедицы в городе увеличилось число травм у пешеходов и ДТП среди автомобилей. Кроме того, в Петербурге есть жертвы упавших сосулек. Однако еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что Северная столица готова к наступлению зимнего сезона.

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