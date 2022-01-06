Группа истребителей F-16 с авиабазы ВВС США Шпангдалем в Германии перебазировалась в Польшу для участия совместно с польскими и бельгийскими F-16 в миссиях «воздушной полиции НАТО» в Прибалтике. Об этом сообщает Air Force Magazine (AFM) со ссылкой на пресс-релиз НАТО, в котором это явное наращивание прямого военного присутствия США у границ России пытаются представить как некое «совместное обучение». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На период своего развертывания американские F-16 будут летать в рамках усиления миссии «воздушной полиции НАТО» для стран Балтии совместно с польскими F-16, размещенными в Шяуляе (Литва), и с бельгийскими F-16, находящимися в Амари (Эстония). Пилоты F-16 из трех стран будут практиковаться в совместных операциях по охране воздушного пространства, в то же время тесно сотрудничая с Объединенным центром воздушных операций в Удеме, Германия, над укреплением процедур командования и управления.

В пресс-релизе НАТО говорится, что обучение направлено на повышение оперативной совместимости и отработку быстрого развертывания самолетов на запасных базах. Это соответствует растущему вниманию ВВС США к концепции «гибкого боевого применения», которая опирается на многоцелевые миссии, способные действовать в суровых условиях и осуществлять быстрое перебазирование.

«Дополнительные истребители США обеспечат улучшенные возможности в регионе и продемонстрируют их успешную интеграцию в балтийские и другие расширенные миссии воздушной полиции. Эти развертывания демонстрируют способность Североатлантического союза быстро и эффективно развертывать ресурсы в жизненно важных регионах, чтобы гарантировать партнерам безопасность и охранять воздушное пространство союзников», – заявил бригадный генерал Джоэл Л. Кэри, заместитель начальника штаба ВВС США.

В пресс-релизе НАТО подчеркивается, что развертывание F-16 было «давно запланированным» со стороны США, но происходит в период все более высокой напряженности в Восточной Европе. Россия сохраняет присутствие войск численностью около 100 000 человек вдоль украинской границы, с развитыми военно-воздушными силами и средствами ПВО.

Союзники на восточном фланге НАТО в последние недели особо настаивали на усилении поддержки со стороны США, при этом представители группы стран «Бухарестской девятки» заявили Байдену и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану, что они призывают к увеличению американского военного присутствия.

Согласно пресс-релизу НАТО, миссия охраны воздушного пространства сосредоточена на наблюдении за «нарушениями воздушного пространства, подозрительной воздушной активностью вблизи границ альянса или другими видами небезопасного воздушного движения», при этом истребителям поручено подниматься в воздух в ответ на любую угрозу.