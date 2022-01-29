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Разработчик программного обеспечения Epic Games проиграл затянувшуюся судебную тяжбу компании Apple. Суд решил, что комиссия за использование ее платежной системы в 15-30 процентов не нарушает действующее законодательство. Впрочем, последние события показывают, что до победы «яблочникам» еще далеко.

Epic Games подала апелляцию на решение суда. Причем на этот раз у нее появилась весьма мощная поддержка. На стороне разработчика теперь намерены выступить генпрокуроры 34 американских штатов и округа Колумбия.

Они сделали совместное заявление, в котором осудили действия компании Apple, монополизировавшей рынок приложений и платежных систем. В документе говорится, что производитель из Купертино мгновенно подавляет появляющихся на рынке конкурентов и не дает сфере разработки развиваться должным образом.

Также генеральные прокуроры назвали парадоксальной ситуацию, в которой явный монополист, коим в данном случае является Apple, имеет чуть ли не иммунитет от антимонопольного преследования благодаря своему «большому весу».

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