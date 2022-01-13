Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По информации РИА Новости, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал мигрантов в Белоруссии “биологическим оружием”.

Данилов утверждает, что людей отправляют с известными результатами, когда никто в Евросоюзе пропускать их не собирается. Секретарь СНБО Украины также добавил, что вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ, это ключевая задача для каждого государства.

Власти Литвы, Польши и Латвии обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, путём увеличения числа задерживаемых нелегальных мигрантов. В Минске же опровергли данные обвинения, заявив, что не являлись организаторами миграционного кризиса.

Пограничники Белоруссии неоднократно сообщали о принудительном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

По официальным данным на конец 2021 года, в лагере у границы с Польшей было около 600 беженцев.

Вам может понравиться

Драка посреди улицы между девушкой в нижнем белье и мужчиной в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга вчера, 12 января, посреди улицы учинили драку мужчина и женщина в нижнем белье. По словам свидетельницы, девушка пыталась убежать от водителя, с которым ехала ранее, она

Власти Санкт-Петербурга не следят за соблюдением антиковидных мер

Нарушения отмечают в метро, общепите, торговых центрах и магазинах. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе улучшилась ситуация с соблюдением антиковидных правил. С его слов, это благодаря постоянным рейдам

Британские эксперты предположили, что в планах РФ забрать Донбасс

ИноСМИ сообщает, что на данный момент у границ Украины находятся российские военные группировки, численность которых доходит до 100 тысяч человек. Эта численность недостаточна для вторжения. Американские эксперты уверены, что после
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |