По информации РИА Новости, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал мигрантов в Белоруссии “биологическим оружием”.

Данилов утверждает, что людей отправляют с известными результатами, когда никто в Евросоюзе пропускать их не собирается. Секретарь СНБО Украины также добавил, что вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ, это ключевая задача для каждого государства.

Власти Литвы, Польши и Латвии обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, путём увеличения числа задерживаемых нелегальных мигрантов. В Минске же опровергли данные обвинения, заявив, что не являлись организаторами миграционного кризиса.

Пограничники Белоруссии неоднократно сообщали о принудительном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

По официальным данным на конец 2021 года, в лагере у границы с Польшей было около 600 беженцев.