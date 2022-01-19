Эксперт по обороне и национальной безопасности доктор Филипп А. Карбер посетил Украину 36 раз за последние восемь лет, в том числе провел в общей сложности 182 дня на передовой полей сражений на Донбассе. В обширном интервью для интернет-издания «1945» (19FortyFive) Карбер высказался о текущей ситуации вокруг Украины и России. Перевод основных заявлений эксперта представлен изданием discover24.ru.

По мнению Карбера, с учетом ужасного состояния украинских вооруженных сил в 2014 году, после двух десятилетий полного забвения, их возрождение в качестве боевой силы было не чем иным, как чудом. Украинская армия смогла мобилизоваться, для нее отремонтировали и модернизировали старое вооружение. Они воюют уже восемь лет – как проиграли, так и выиграли несколько сражений, при примерно равном балансе потерь с противником.

Сегодня Украина располагает самой сильной действующей армией в Европе – она более многочисленна и притом имеет больший боевой опыт, чем армии всех последних десяти стран, вступивших в НАТО, вместе взятые.

«С точки зрения стабилизации Восточной Европы, обеспечения защиты от российского реваншизма и значительного улучшения защиты Румынии, Польши и стран Балтии – НАТО выиграет больше, если Украина примкнет к альянсу, чем получит сама Украина от вступления в НАТО. Мы не ценим их вклад сейчас, но нам будет очень этого не хватать, если такая возможность исчезнет», – считает Карбер.

Украинцы могут удерживать нынешний 500-километровый рубеж фронта в Донбассе против трех прокси-корпусов донецких и луганских сил самообороны.

Трудность, с которой сталкиваются ВСУ, заключается не в текущей линии соприкосновения на Донбассе, а в разнонаправленной угрозе на шестикратно большем периметре границ, усугубляемой опасностью атаки с воздуха и моря. Во-первых, Путин усилил свои передовые части тремя дополнительными армиями, что составляет около 60 батальонных тактических групп, готовых к бою уже сейчас.

Это не дает для наступления более чем 50-процентный перевес в количестве, но российское вооружение имеет значительное качественное преимущество, а район к северу от Харькова благоприятствует классическому бронетанковому наступлению – при малом числе препятствий на местности и широких возможностях для быстрого маневра.

Во-вторых, небольшие военно-воздушные силы Украины с устаревающими истребителями и вертолетами времен холодной войны уступают более крупному и модернизированному воздушно-наступательному потенциалу России. Если этому будет предшествовать ракетный удар (как это делалось в Сирии), за которым последуют удары бомбардировщиков по ключевым авиабазам и средствам ПВО, российские истребители и ударные вертолеты будут полностью господствовать в небе и смогут не только нанести несоразмерный урон сухопутным войскам Украины, но серьезно воспрепятствуют их контрманеврированию на поле боя.

В-третьих, на севере после крупных учений России против НАТО «Запад-2021» остались части российской армии, переброшенные в Белоруссию. Даже без пересечения границы перспектива атаки в тыл или фланг отвлекает защитников, остро необходимых на Востоке и Юге Украины.

В-четвертых, южнее большой флот России в Черном море вместе с десантными кораблями, введенными в Азовское море из Каспия, создают угрозу высадки десантов вдоль побережья при поддержке десантно-штурмовых войск из Крыма, а российские «миротворческие» подразделения в Приднестровье также могут проводить диверсии и рейды малых подразделений.

Россия также разместила вблизи Украины несколько сотен реактивных систем залпового огня и новые версии способны стрелять как термобарическими боеголовками, так и суббоеприпасами и разлетающимися минами. В сочетании с точным наведением с БПЛА они создают очень смертоносное поле боя.

Сегодня по всей Украине формируются территориальные отряды и гражданские лица готовятся к сопротивлению. На деле, хотя они и могут сделать оккупацию проблемной, их наличие никак не сможет препятствовать вторжению с применением бронетехники. В то же время странам НАТО следует немедленно ожидать от пяти до десяти миллионов беженцев, которые устремятся через западную границу в Европу.

Говоря о «целях России», Карбер отмечает: «Путин наверняка знает, что чем больше будет убитых и чем глубже завоеванная территория, – тем большую и продолжительную вражду он вызовет в украинском народе, тем дороже будет оккупация, чтобы усмирить его. Также знает, что его требования к США и НАТО возмутительны и вряд ли будут выполнены. Но если одной из его целей было убедить украинцев в том, что Запад не придет им на помощь с военной поддержкой, – он уже добился этого благодаря упреждающим решениям президента Байдена не вводить войска США и даже не направлять военную помощь».

Карбер заключает в качестве итогового вывода: «Путин не глуп. Если бы он думал, что дипломатические и экономические издержки перевешивают выгоду от возвращения Украины под контроль и демонстрации бессилия США и НАТО перед восточноевропейцами и бывшими советскими республиками, он бы уже удержался от развертывания боеготовых военных сил. Он знает, что предыдущие санкции причинили существенную боль нашим европейским союзникам, и что они не готовы к запретам SWIFT при том, что Китай не против восполнить пробел, создав валютную систему, альтернативную доллару. Точно так же угрозы сократить закупки энергоресурсов у России буквально оставят Европу в дураках. Западная мантра многократно повторяется, восхваляя «санкции», но похоже, Путина ничуть не впечатляет подобная риторика».