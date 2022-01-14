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Конкурс реновации «Горской» в Петербурге завершится менее чем через неделю. Участники из более 15 стран поборются за участие в крупном архитектурно-градостроительном проекте Северной столицы.

Международный конкурс объявила компания «Мегалайн» в прошлом году. Заявки уже подали более 140 претендентов.

Проект позволит превратить бывшую промзону Северной столицы в перспективную территорию для развития бизнеса и туризма. «Горская» должна стать экологической зоной с привлекательной транспортной доступностью и IT-деревней и объектами для отдыха, учебы, жизни и работы.

Конкурс пройдет в два этапа, в финал попадут лишь три участника. Их ждет вознаграждение в размере 2, 3 и 4 млн рублей в соответствии с позицией среди лидеров. Победитель будет объявлен 8 июня 2022 года.

Обсуждение перспектив проекта проходило в рамках Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Представленную «Мегалайном» концепцию по реновации территории «Горская» положительно оценил президент Владимир Путин: он счел проект интересным.

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