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Россия напугала Запад возобновлением производства советских бомбардировщиков Ту-160, заявил военный эксперт Роберт Фарли в издании «1945». Он пояснил, что эти стратегические воздушные машины действительно представляют серьезную опасность для Запада и могут стать неприятным сюрпризом для Украины.

Фарли напомнил, что российские инженеры провели глубокую модернизацию самолетов, поэтому от советских ракетоносцев остался только внешний вид. РФ установила на них новые двигатели, заменила авионику и бортовую электронику, улучшила вооружение и расширила функциональность бомбардировщика.

По словам эксперта, Ту-160 могут быть задействованы Россией не только для ядерных миссий. Эти самолеты выделяются универсальностью и поэтому их можно использовать в любых локальных сюрпризах. К примеру, в Сирии РФ применяла их для ударов по террористам крылатыми ракетами, причем делала это вполне успешно.

«Главный вопрос, который Запад должен задать себе сегодня: “Где мы увидим Ту-160 в следующий раз?”» – заявил Роберт Фарли.

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  • 22.01.2022
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