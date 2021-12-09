Александр Мясников, специалист в области медицины, сообщил, что с помощью голодания невозможно достичь долголетия.

Согласно его словам, голод наносит вред любому живому организму. Даже когда человек просто сидит, лежит или стоит, то у него все равно расходуется энергия, поэтому 75% вырабатываемой энергии тратится именно в эти моменты времени. Если же он начнет голодать, то организм примется снижать соответствующие расходы, выделяя меньше энергии отдельным органам.

Врач подтвердил информацию о существовании лечебного голодания, однако данный процесс в действительности намного сложнее, чем большинство хирургических операций, поэтому должен осуществляться под тщательным контролем медиков. Он добавил, что голодание может привести к обострению множества хронических болезней.