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В Луге Ленобласти произошёл пожар. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МЧС России.

Как сообщается, инцидент произошёл в ночь на 9 декабря на Нижегородской улице. О возгорании в специальные службы было сообщено в 04:50. На место инцидента была отправлена дежурная смена 135 пожарной части. В ликвидации огня были задействованы восемь человек и две единицы техники.

Отмечается, что загорелась кровля одного из домов. Потушить огонь удалось спустя 35 минут. От огня пострадала кровля на площади в 50 квадратных метров. Сейчас на месте инцидента находятся дознаватели из отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района. Ведётся установление обстоятельств и причин начала возгорания.

Информации о возможных пострадавших во время пожара не поступало.

Ранее мы сообщали, что в посёлке Мшинская два человека погибли во время пожара. Возгорание произошло в частном доме.

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