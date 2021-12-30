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Петербург по-прежнему завален снегом, из-за чего на дорогах ежедневно возникают многобалльные пробки. Однако вместо того, что организовать грамотную работу коммунальных служб, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитает во всем винить других.

На страницах некоторых подконтрольных администрации Петербурга изданий стали появляться публикации о том, что в образовании заторов виноваты гости саммита СНГ, в том числе президент РФ Владимир Путин.

В частности, такую статью опубликовало издание «Петербургский дневник».

В пресс-службе Смольного объясняют 9-балльные пробки визитом Путина

Связь издания «Бумага» со Смольным менее очевидна, однако и оно отметилось подобной новостью. Не остались в стороне «Росбалт» (признано иноагентом) и «Деловой Петербург».

В пресс-службе Смольного объясняют 9-балльные пробки визитом Путина В пресс-службе Смольного объясняют 9-балльные пробки визитом Путина

Таким образом чиновники Смольного пытаются снять с себя ответственность за возникший в городе транспортный коллапс. Хотя истинная причина происходящего заключается в том, что они не подготовили Петербург к зиме. Как считают эксперты, для эффективной ликвидации последствий снегопадов необходимо не менее 3500 единиц спецтехники. Однако в распоряжении коммунальщиков есть только 1700 машин. При этом даже в самые сильные снегопады Смольный выводит на улицы города не более 800 единиц.

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