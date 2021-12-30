Представители ПФР заявили, что в текущем году пожилые жители РФ не получат тринадцатую пенсионную выплату – им могут перечислить только досрочную пенсию за январь следующего года.

Согласно их словам, законодательный проект, касающийся дополнительной новогодней пенсии, был подготовлен одним из комитетов Государственной думы. Ее величину планируется сделать равной размеру пенсии, которую получает российский гражданин, и выплачивать всем пенсионерам, включая тех, кто имеет официальное трудоустройство.

Однако на данный момент этот закон все еще не принят. В ПФР добавили, что сейчас этот вопрос не проходил рассмотрение депутатами. По этой причине они призвали пенсионеров быть внимательными и не тратить все полученные деньги сразу, так как следующая выплата будет лишь в феврале 2022 года.