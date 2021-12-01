Россия возобновила инвестиции в свой флот специализированных подводных лодок, что свидетельствует об обострении конкуренции в подводной сфере между Вашингтоном и Москвой. Об этом пишет на сайте Института ВМС США USNI News широко известный на Западе военный эксперт-блогер, представляющийся как H I Sutton. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия – единственная страна, у которой есть флот специальных подводных лодок для ведения военных операций на морском дне и шпионажа, и она расширяет свои возможности. Ряд других стран, в том числе США, также активно работают в этой сфере и обладают подобными возможностями, но их средства размещаются на многоцелевых платформах.

Размер и сложность специализированных подводных сил говорят о важности и инвестициях, которые Россия вкладывает в эти возможности. В состав российского флота входят два огромных подводных корабля-носителя, на каждом из которых размещено 1-2 глубоководных аппарата, которые можно использовать для скрытых миссий на морском дне, включая «разграбление» затонувших кораблей.

Самая крупная из них – БС-64 [АПЛ «Подмосковье»], удлиненная подводная лодка класса Delta IV [проекта 667БДРМ «Дельфин»]. Это одна из самых больших подводных лодок в мире – она крупнее, чем атомная ракетная подлодка ВМС США класса «Огайо».

К ней готов вот-вот присоединиться еще более крупный базовый подводный корабль – «Белгород», который в июне провел ходовые испытания. По размерам он уступает только субмаринам класса «Тайфун» с водоизмещением в 30 000 тонн.

Глубоководные аппараты эксплуатируются еще на нескольких российских атомных субмаринах. Три из них, две подлодки класса «Палтус» и более известная «Лошарик», совместимы в части использования этих систем с БС-64.

Подводный спецфлот в России эксплуатируется Главным управлением глубоководных исследований, известный на Западе под его русской аббревиатурой GUGI. Предполагается, что миссии включают в себя работу с подводными коммуникациями и сенсорными сетями, разработку углеводородов, спасение подводных лодок и обследование затонувших объектов.

Флот GUGI после распада СССР пострадал, как и большая часть ВМФ России, от недостатка инвестиций. Он не смог помочь в ключевых кризисных ситуациях с подводными лодками, как это произошло с потерей российской АПЛ «Курск» в 2000 году. Это повторилось и в 2005 году, когда подводный аппарат для работ на морском дне нуждался в спасении, и РФ пришлось обратиться за помощью к англичанам.

Хотя развитие ВМФ России улучшилась по сравнению с нижней точкой 2000-х годов, возможности GUGI все еще остаются неопределенными. Совсем недавно, в 2019 году, на борту «Лошарика» произошел пожар, и лодку пришлось отправить в ремонт. Судя по последним спутниковым снимкам, «Лошарик» уже долгое время стоит у причала в Северодвинске.

Помимо подводных лодок, ГУГИ эксплуатирует специально оборудованные надводные корабли, в том числе «Янтарь» – на Западе его называют шпионским кораблем, но в России именуют исследовательским судном. Он оборудован ангаром для нескольких глубоководных аппаратов с экипажем. «Янтарь» не раз замечали вблизи подводных интернет-кабелей и аналогичной инфраструктуры в Атлантике, Средиземном море и Персидском заливе. Совсем недавно он сделал это у берегов Ирландии. Дважды в прошлом «Янтарь» работал над подъемом обломков самолетов ВМФ России, которые упали в Средиземное море во время операций авианосца «Адмирал Кузнецов».

На момент, когда британский F-35 потерпел крушение, «Янтарь» стоял на базе GUGI в Оленьей Губе на Кольском полуострове. На прошлой неделе он вышел в море, и его местонахождение в настоящее время не известно. Чтобы добраться до Средиземного моря, этому кораблю потребуется много времени.

Вероятнее всего, там появится другой корабль России, который базируется ближе к месту крушения. «Ладога», похожая на «Янтарь», но меньше по размеру, действует в Черном море. Но пока нет данных, что она тоже мчится к Средиземному морю, чтобы поднять разбившийся британский стелс-истребитель.