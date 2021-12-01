Западные СМИ продолжают преподносить информацию о намерении Великобритании разместить в Германии бронетанковую бригаду, чтобы тем самым «дать сигнал России не вторгаться в Украину». Но эта «сдерживающая сила» в военном отношении, по сути, незначительна. Об этом пишет военный обозреватель Майкл Пек в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Всего год назад Великобритания вывела большую часть своих войск из Германии на фоне сокращения бюджета. Теперь британские войска возвращаются – но будут ли они достаточно сильны, чтобы сдержать Россию?

«Согласно новым планам, дополнительные танки будут базироваться в Сеннелагере (Германия), на комплексе передового сдерживания НАТО. Никакие другие дополнительные войска в Германию отправлены не будут. Подразделения будут использовать перемещение через Sennelager, используя танки на учениях или готовя их к отправке в Эстонию», – пишет Daily Telegraph.

«Официальный представитель правительства не назвал точных цифр, но сказал, что планы предусматривают базирование «сотен единиц» танков и бронетехники в Сеннелагере», – отмечает Times.

В 1945 году британские и другие союзные войска оккупировали Германию, чтобы искоренить нацизм. Эти войска оставались там во время «холодной войны» в составе Рейнской британской армии (BAOR), которая на пике своего развития в 1950-х годах насчитывала четыре дивизии и 80 000 солдат. Для сравнения, вся британская армия сегодня насчитывает всего 77 000 солдат – и это число планируется сократить до 72 500 к 2025 году.

К 2019 году британское военное присутствие в Германии сократилось до 2850 военнослужащих, поэтому закрытие британского военного штаба в феврале 2020 года казалось логичным. Однако по мере того, как российские войска концентрируются из-за того, что некоторые считают подготовкой вторжения в Украину, Британия сталкивается с проблемой: если она решит поддержать Украину в военном отношении, транспортировка войск будет сложной. Как США убедились еще со времен Второй мировой войны, доставка за границу тяжелой техники, особенно танков и бронетехники, – это крайне трудоемкий процесс.

Британские бронетанковые подразделения, дислоцированные в Германии, могут использовать автомобильный или железнодорожный транспорт для переброски в Украину, Польшу или страны Балтии. Фактически, британская армия реорганизует свои заграничные гарнизоны в три «сухопутных узла» – в Германии, Омане и Кении, где они могут как обучаться, так и быть доступными для операций в зонах потенциальных конфликтов.

Но размещение танков ближе к Украине выявило и более серьезную проблему: у Британии попросту мало танков для развертывания. Она имеет всего 227 действующих основных боевых танков Challenger 2 на вооружении четырех британских бронетанковых полков (фактически, по размеру они ближе к американским танковым батальонам) – не так много глубины, чтобы компенсировать потери.

“Учитывая, что Россия уже разместила около 100 000 солдат и 1 100 танков на границе с Украиной, даже 100 британских танков в Германии будут мало впечатляющим сдерживающим фактором”, – пишет Майкл Пек.

С другой стороны, любое столкновение между российскими и британскими танками вполне может спровоцировать более широкую войну между Россией и НАТО, включая США. Возвращение британских войск в Германию может стать пустым сигналом, который Москва способна проигнорировать, но тем не менее это сигнал. Это также сигнал о возвращении «холодной войны».