Жители Петербурга раскритиковали заявления Комблага об успешной уборке снега и льда, обвинив Смольный в халатном отношении к благоустройству.

Согласно данным Комблага, на расчистку дорог от снега вышло 1029 единиц техники. Из них 213 машин приводят в порядок садово-парковые хозяйства. Однако петербуржцы буквально завалили социальные сети жалобами на халатную уборку.

Коммунальные службы сваливают “кучи Беглова” прямо на газоны с кустами и деревьями. Огромные глыбы прессованного снега попросту ломают саженцы.

«Вот так “приводят в порядок, убирают с тротуаров и вывозят снег” на газонах Гатчинской улицы. Какие кустарники останутся жить из тех, что раздавлены кусками льда с крыш и тротуаров, — увидим весной», — уточняет горожанин Илья.

Происходящая на протяжении месяца ситуация со снежными завалами говорит о неспособности Смольного и губернатора Беглова выстроить эффективную работу коммунальных служб. Кроме этого, администрация города в очередной раз оказалась не готова к приходу зимы. При этом глава Петербурга в октябре заявил об обратном.