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Команда палеогенетиков смогла осуществить расшифровку генома ряда мумий из Южной Америки, возраст которых составляет 2000 лет, используя вшей из волос данных останков.

Исследователи отметили, что клейкая субстанция, например, используемая вшами для создания своих кладок яиц в волосах, способна сохранять в себе частицы ДНК. Эта необычная находка дала возможность намного увеличить доступ к геномам древних людей. С помощью нее также удастся определить, в каких условиях проживали люди более одной тысячи лет назад.

Специалисты добавили, что в волосах людей и шерсти зверей, к сожалению, отсутствует достаточный объем ДНК – это связано с их составом, так как они образованы в основном с помощью белка-кератина. В результате генетикам приходится отыскивать частицы в зубах и костях. Теперь же они могут обнаруживать их еще и в кладках яиц вшей. К примеру, эксперты уже расшифровали тем самым ДНК трех мумий.

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  • Анна
  • 29.12.2021
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