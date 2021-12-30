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В Костроме ещё около года назад оштрафовали местного жителя за отказ носить маску, но штраф он так и не оплатил, так как умер.

Как сообщается, в декабре 2020 года мужчине выписали штраф на две тысячи рублей, так как его поймали без маски. Но штраф он так и не оплатил. Его дело несколько раз передали судебным приставам, и, наконец, они решили серьёзно заняться должником.

Однако в ходе расследования обнаружилось, что гражданин не сможет оплатить штраф из-за смерти. Скончался он в октябре. При этом, как было установлено, причиной смерти антимасочника стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

В итоге приставам всё равно придётся обратиться в суд, но теперь для того, чтобы прекратить исполнительное производство по причине смерти.

Ранее вирусолог Скулачев рассказал о пятой волне коронавируса со штаммом “омикрон”. По его словам, избежать опасных последствий можно лишь в том случае, если основная масса населения будет иметь иммунитет к болезни.

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