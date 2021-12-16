Россиянам сообщили о выплате, размер которой составляет 100 тысяч рублей. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Однако рассчитывать на получение данной выплаты могут лишь те граждане, которые полностью вакцинировались от COVID-19 и стали победителями недавнего розыгрыша. Состоялся розыгрыш 14 декабря, победители выбирались при помощи программы. Для определения победителей были использованы номера их прививочных сертификатов.

Выбрано было 510 номеров, однако деньги получат 506 человек, так как не все полностью соответствовали требуемым критериям. Каждый из победителей получит по 100 тысяч рублей, переводиться которые начнут уже с 20 декабря.

Деньги придут на счёт банковской карты, который победитель должен указать в течение трёх месяцев со дня розыгрыша. Однако переводить деньги будут только на карту «Мир».

Недавно мы сообщали, что россияне могут получить единовременную выплату, если согласятся участвовать в испытаниях нового препарата от коронавируса. Размер это выплаты составляет 10 тысяч рублей.