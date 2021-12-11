Некоторые россияне получат новую единовременную выплату, размер которой составляет 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Получить эту выплату могут те россияне, которые согласятся участвовать в исследовании нового препарата против COVID-19. Проведением исследования занимается центр имени Гамалеи.

Участие в исследованиях могут принять все россияне в возрасте от 18 до 55 лет. Проводиться эксперимент будет в два этапа. Однако на данный момент центр занимается поиском компании, которая займётся организацией исследования.

На выплаты для всех участников было выделено более 9,2 миллиона рублей. Заявки от желающих принять участие в исследованиях принимаются до 14 декабря, а уже со следующего дня они смогут получить обещанную выплату.

Отмечается, что, скорее всего, только часть участников получит новую вакцину, остальным же вколют плацебо. Это обычная практика для испытания вакцин.

Ранее специалисты РАН заявили, что на данный момент нет необходимости модернизировать вакцины от коронавируса под штамм омикрон. Как было заявлено, пока что нет информации об особенностях этого штамма.