Реальность заставляет Соединенные Штаты начать сокращать свои военные обязательства, поскольку США сегодня стоят перед угрозой полномасштабных войн не только с Россией и Китаем. Об этом пишет в The National Interest старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вашингтон и Сеул строят новые военные планы для решения проблемы улучшения вооруженных сил Северной Кореи. Однако сейчас Пентагон очень занят. Военные аналитики говорят о возможных конфликтах с участием России, Китая и Ирана. Сможет ли Вашингтон справиться с четырьмя масштабными конфликтами одновременно?

В минувшие выходные министры «Большой семерки» встретились в Соединенном Королевстве и выступили с заявлением, направленным против России в ситуации вокруг Украины. Хотя основное внимание уделено экономическим санкциям, политики США рассматривают и ряд военных вариантов. В их числе – сильно вооружить Украину, направить на Украину силы специальных операций и побудить союзников сделать то же самое.

Президент Джо Байден заявил, что не будет «в одностороннем порядке применять силу для противостояния России». Это, по-видимому, позволило сохранить возможность многостороннего ответа, хотя осуществить это представляется маловероятным. Более того, чем больше концентрация противоборствующих сил, тем больше вероятность ошибочного или случайного конфликта.

Тайвань – еще один опасный кризис на сегодняшний день. Похоже, что большая часть внешнеполитического сообщества Вашингтона поддерживает военное вмешательство США, если Китай применит силу против Тайваня. Байден недвусмысленно заявил о своем обязательстве, прежде чем его помощники настаивали на том, что ничего не изменилось. В Вашингтоне растет поддержка официального заявления США о начале войны за остров, расположенный всего в 100 милях от побережья Китая.

Но за последние пять лет шансы изменились «не в том направлении». Вашингтон подвергается серьезному риску проиграть войну, которая не будет похожа на Афганистан или Ирак, и с возможностью перерастания в ядерный конфликт, в котором никто не отделается дешево или легко.

Возродились разговоры и о возможном конфликте с Ираном. Политика «максимального давления» президента Дональда Трампа обернулась катастрофой, подтолкнув Иран к созданию ядерного потенциала, если не ядерного оружия, а также побудив Тегеран активизировать свою подрывную деятельность в Персидском заливе. Сейчас переговоры о возвращении к ядерной сделке зашли в тупик. Новое жесткое исламистское правительство пытается добиться дополнительных уступок, угрожая выйти из соглашения с верой в то, что сможет пережить продолжающиеся санкции.

Соединенные Штаты способны выиграть этот конфликт в обычном смысле слова, но цена будет высокой – для иранского гражданского населения, народов Ближнего Востока и самих США. Илан Гольденберг из Центра новой американской безопасности предупредил: «Любая война с Ираном свяжет Соединенные Штаты в еще одном ближневосточном конфликте на долгие годы. Ее последствия обойдутся в сотни миллиардов долларов. Такое обязательство означало бы конец предполагаемого перехода Соединенных Штатов к конкуренции великих держав с Россией и Китаем».

Теперь добавьте Корейский полуостров. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) намного опаснее Ирана. Хотя КНДР значительно меньше Китая и России, она хорошо вооружена и готова к войне. Полуостров, традиционно являющийся одним из самых опасных обязательств Америки, стал еще более опасным после того, как Север приобрел ядерное оружие. Северокорейская артиллерия и ракеты могут нанести огромный ущерб Сеулу, расположенному близко к границе.

К скольким войнам одновременно готовы политики США? Большая часть известного мира полагается на Америку в своей защите, даже несмотря на то, что большинство этих стран промышленно развиты, процветают и густонаселены. Внешние отношения, как и внутренняя политика, потребуют от США окончательной расстановки приоритетов.

Тогда вопрос будет в том, какие регионы, а внутри регионов – какие страны будут в приоритете? Европа, наполненная богатыми союзниками, вполне способными защитить себя от России, и Ближний Восток, который больше не так важен для безопасности Америки, являются наиболее очевидным обязательством, которое следует сократить.

Со времен администрации Обамы официальные лица США говорили о повороте в сторону Азии. Администрация Байдена должна действовать по этому принципу. Однако интересы Европы и Ближнего Востока не откажутся от своего приоритета без политической борьбы и успех в Азии также отнюдь не гарантирован.