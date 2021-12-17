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В больнице Ленобласти скончалась пенсионерка, которая самостоятельно провела себе операцию около трёх недель назад.

Как сообщается, речь идёт о 90-летней жительнице Выборга, которая прошла блокаду. Она страдала от онкологического заболевания, также у неё началась водянка. Отмечается, что женщине была назначена операция, однако у неё выявили коронавирус. Женщина боялась ехать в ковидный госпиталь, поэтому приняла решение проходить лечение дома.

Около трёх недель назад, испытывая сильные боли, она разрезала себе живот ножом, чтобы избавиться от накопившейся жидкости. Женщина также написала записку, чтобы в случае её смерти никого не винили. Дома в это время никого не было.

Пришедшие домой родственники, обнаружив пенсионерку, тут же вызвали врачей. Женщину отправили в больницу и, как отмечается, её состояние было стабильным. Но три недели спустя она умерла.

По словам родственников пенсионерки, вскрытия ещё не было, поэтому официальная причина смерти не установлена. Но, скорее всего, умерла она не из-за своей операции, а из-за рака.

Ранее онколог Александр Серяков заявил, что штамм коронавируса омикрон представляет большую опасность для пациентов с онкологией. Так, у таких людей риск смерти заметно повышается.

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