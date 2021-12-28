Запад ставит в центр своего внимание то, что делает Россия на своей границе с Украиной, но следует отметить и передвижения войск НАТО к восточным границам альянса. Об этом пишет обозреватель интернет-издания InsideOver Паоло Маури. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Конфронтация между Россией и НАТО по украинскому вопросу все больше приобретает черты военной эскалации, предшествующей вооруженному вмешательству. На этом фоне необходимо также посмотреть на передвижения войск НАТО у своих восточных границ.

В ряду недавних примеров важно отметить дату 15 декабря, когда истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle ВВС США разместились на базе Кымпия-Турзий в Румынии – официально для поддержки миссии НАТО по усилению воздушного патрулирования.

Эти самолеты входят в состав 336-й истребительной эскадрильи, постоянно дислоцированной на базе Сеймур Джонсон в штате Северная Каролина. Развертывание их в Европе было весьма недолгим, поскольку истребители покинули Румынию уже 22-го числа. Но знаменательно, что Пентагон выбрал именно эту версию F-15, которая способна выполнять задачи наземного нападения, для миссии «воздушной полиции НАТО».

Миссии по охране воздушного пространства являются обычным делом для Североатлантического союза и выполняются для обеспечения безопасности воздушного пространства государств, которые в этом нуждаются (например, стран Балтии). В частности, в Румынии, с базы «Михаил Когэлничану» в Констанце, расположенной на берегу Черного моря, в течение следующих трех месяцев будут действовать истребители Eurofighter Typhoon из состава ВВС Италии.

22 декабря на авиабазу в Констанце также было отмечено несколько полетов военно-транспортных самолетов американских и канадских C-130 из Великобритании. Они перевозили людей и материалы для совместных учений с участием французского фрегата «Овернь», прибывшего затем в Одессу (Украина) – после остановки в Констанце – в сопровождении итальянских истребителей и румынских F-16.

С 2014 года, с принятием так называемой «Европейской инициативы сдерживания» (EDI), Североатлантический союз осуществляет «меры защиты союзников на восточном фланге». В рамках этой операции задействовано около 6 тысяч американских военнослужащих, размещенных в некоторых ключевых странах с девятимесячной сменой.

Основная часть этих сил США находится в Польше, где дислоцировано около 4500 солдат (в 2019 году увеличилось на тысячу). Силы США в Польше включают командование миссий на уровне дивизии в Познани, элементы бронетанковой бригады и подразделения поддержки, оперативную группу армейской авиации, оперативную группу материально-технического обеспечения армии численностью около 750 человек, базирующуюся в Польше, но с центрами также в Литве и Румынии, отряд ВВС в Ласке и отряд ВМФ в Редзиково для обеспечения работы системы ПРО Aegis Ashore, которая должна войти в строй к концу 2022 года.

К этому добавляются подразделения 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированные в странах Балтии. Механизм EDI также может рассчитывать на бронетанковую бригаду, использующую танки M-1 Abrams, дислоцированные «во второй линии» – в Германии.

НАТО также может полагаться на свое «острие» в виде 5000 человек (теперь их количество увеличено до 6400) Объединенной оперативной группы очень высокой готовности (VJTF), состоящей из сил нескольких стран альянса, главным образом Турции. VJTF, как сообщает Welt со ссылкой на анонимного «дипломата НАТО», получил приказ быть готовым к действиям в течение пяти дней после начала мобилизации вместо обычно требуемых семи. Другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, такие как силы специального назначения или тыловое обеспечение, также были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Уолтерс призвал к «военному усилению на восточной границе» во время видеоконференции с военными руководителями страны альянса, предложив «расширить присутствие» войск США и НАТО в Румынии и Болгарии.

Однако две противостоящие силы продолжают диалог, в том числе по предложениям Москвы, которые озвучили некоторые моменты, позволяющие вернуться к идее «пояса безопасности» вокруг России. С другой стороны, признаков деэскалации нет. Вывод 10 тысяч российских военнослужащих из Южного округа по окончании серии учений сопровождался размещением очередных подразделений в Белгородской области, всего в 20 км от границы с Украиной, о чем показали данные спутниковой разведки.