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Власти Санкт-Петербурга рассчитывают достичь отметки в три миллиона взрослых вакцинированных граждан после Нового года. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Представитель городской власти прокомментировал темпы вакцинации в Петербурге. Сарана надеется, что в первых числах января Северная столица достигнет желаемого результата в 80% привившихся взрослых жителей.

Губернатор Александр Беглов ранее признал невозможность выполнить поставленную правительством задачу до конца года. Градоначальник считает, что многое в вопросе вакцинации зависит от петербуржцев.

“Если быть реалистами, мы планируем выйти на эти рубежи к 15 января”, — сказал Беглов в эфире телеканала “78”.

Власти Петербурга провалили прививочную кампанию еще до всплеска заражений коронавирусом нового типа. Чиновники сосредоточились на политической борьбе в преддверии сентябрьских выборов.

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