читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пограничники ДНР без единого выстрела задержали немецких и британских спецназовцев, пытавшихся проникнуть на территорию самопровозглашенной республики, пишет издание «ФАН» со ссылкой на военного эксперта Константина Сивкова.

Аналитик отметил, что появление военнослужащих стран НАТО на территории Донбасса – это часть той огромной провокации, которую Альянс организует против России. Москва не должна оставлять такие действия без внимания, так как они вызывают серьезную обеспокоенность.

По словам Сивкова, РФ должна развернуть мощное информационное сопротивление западной антироссийской истерике. Необходимо разъяснять действия Соединенных Штатов и НАТО, рассказывать подробности о готовящихся провокациях, наносить ответные удары публикациями в СМИ. Только так можно предотвратить агрессию Запада, который становится все наглее.

Вся истерия, связанная с заявлениями о «нападении России» на Украину раздувается для того, чтобы отвлечь РФ от действий Запада. США хотят устроить громкую провокацию, после чего они просто сойдут со сцены и продолжат вводить новые санкции на основе фальшивых обвинений.

Вам может понравиться

Данилов: СНБО заставит всех украинцев воевать с Россией

Воевать против России будут все министерства, ведомства и государственные органы Украины, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он также высказался в том духе, что оборона государства является обязанностью каждого ее гражданина.

Польский лидер Анджей Дуда выступил против уступок ЕС в отношении России

Евросоюз должен требовать от России отвести свои войска, а не выполнять ее требования, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит информагентство РИА Новости. По словам Дуды, Россия должна отступить

Эксперт Леонков: США ника не могут создать противоядие от российских ракет “Циркон”

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются «стайными», то есть при выстреле осуществляется пуск сразу нескольких боезарядов, рассказал военный эксперт Алексей Леонков изданию «Военное дело». Также он объяснил, каким образом ракеты атакуют цели.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -9 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -16 °C | Армавир: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C |