Пограничники ДНР без единого выстрела задержали немецких и британских спецназовцев, пытавшихся проникнуть на территорию самопровозглашенной республики, пишет издание «ФАН» со ссылкой на военного эксперта Константина Сивкова.

Аналитик отметил, что появление военнослужащих стран НАТО на территории Донбасса – это часть той огромной провокации, которую Альянс организует против России. Москва не должна оставлять такие действия без внимания, так как они вызывают серьезную обеспокоенность.

По словам Сивкова, РФ должна развернуть мощное информационное сопротивление западной антироссийской истерике. Необходимо разъяснять действия Соединенных Штатов и НАТО, рассказывать подробности о готовящихся провокациях, наносить ответные удары публикациями в СМИ. Только так можно предотвратить агрессию Запада, который становится все наглее.

Вся истерия, связанная с заявлениями о «нападении России» на Украину раздувается для того, чтобы отвлечь РФ от действий Запада. США хотят устроить громкую провокацию, после чего они просто сойдут со сцены и продолжат вводить новые санкции на основе фальшивых обвинений.