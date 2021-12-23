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Завтра в Петербург снова придут метели. В некоторых районах города порывы ветра могут достигать 18 м/с. По мнению журналистов, горожанам стоит опасаться гололеда и не надеяться на качественную работу Смольного и коммунальщиков.

СМИ предсказывают повторение снежного коллапса, произошедшего в городе в начале зимы. Тогда за несколько дней выпала треть месячной нормы осадков, но профильные комитеты Смольного не смогли организовать работу коммунальных служб должным образом. Не исключением могут стать и завтрашние метели.

Такая погода может спровоцировать гололед на дорогах, поэтому автомобилистам стоит быть осторожнее. С начала декабря число ДТП и обращений в травмпункт в разы увеличилось.

Пешеходам стоит опасаться не только гололеда, но и сосулек на крышах. Жертвами льдин стали несколько человек. Одна девушка уже больше недели лежит в коме.

Губернатор Александр Беглов говорил о готовности Петербурга к зиме, но петербуржцы убедились в обратном. Ранее и в комитете по благоустройству заявляли о 1700 единицах снегоуборочной техники, но, по словам экспертов, для мегаполиса такого количества машин мало.

Петербург не был готов к зиме. За несколько недель первого зимнего месяца Смольный не изменил ситуацию к лучшему.

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