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Западные СМИ разместили схему полетов российских бомбардировщиков Ту-22М3 у границ Беларуси и сумели подсчитать, что оттуда расстояние до Киева и других украинских городов гораздо меньше, что от российских рубежей. Это позволило им сделать гениальный вывод, что самолеты отрабатывали удары по столице Украины, пишет портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что расстояние действительно меньше, что хорошо видно по обычной географической карте безо всяких схем. Поэтому отразить удар гораздо сложнее. Но это еще не означает, что РФ намеревается атаковать Украину.

Российская сторона сообщает, что Ту-22М3 выполняли обычный плановый полет, предполагающий патрулирование границ Союзного государства. Поэтому ни о каких ударах по Киеву речь не идет. Даже несмотря на то, что дальние бомбардировщики предназначены как раз для подобных атак.

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