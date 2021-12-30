Модернизация авиабазы Хмеймим в Сирии продолжается, что является важным шагом в планах России по расширению своих военных возможностей в новых стратегических направлениях. Об этом пишет базирующееся в США интернет-издание Al-Monitor. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Конец декабря – особый месяц для российских военных, когда они подводят итоги, озвучивают статистику, «выражают озабоченность действиями НАТО» и призывают к бдительности. В этом ряду совещание с участием министра обороны Сергея Шойгу по расширению западной взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим в Сирии было, с одной стороны, отчетом о проделанной работе.

Реконструкция была задумана в 2019 году и началась в 2020 году после официального утверждения Дамаском протокола о передаче России дополнительных земель и акваторий для расширения баз Хмеймим и Тартус. Однако это мероприятие серьезно касается не только Сирии, но и отношений между Россией и НАТО.

Москва продолжает добиваться долгосрочных гарантий от Вашингтона и Брюсселя, которые, по словам президента России Владимира Путина, должны исключить расширение НАТО и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от границ. Однако российская сторона делает это по-своему: на протяжении 2021 года Кремль пытался принудить НАТО к новым переговорам не только угрозой боевых действий с Украиной, но и активностью в других направлениях. Один из таких шагов – планомерное создание угроз на южном фланге Североатлантического альянса, а именно со стороны Сирии.

Западная взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэродрома Хмеймим, о которой говорил Шойгу, была увеличена до 3199 метров в длину и 52-54 метра в ширину, оснащена новым покрытием, светотехническим и радиооборудованием. В мае Россия разместила здесь три ядерных бомбардировщика Ту-22М3, которым требуется именно длинная ВПП.

Размещение Ту-22М3 в Сирии должно было также показать, что не только американцы могут перемещать по миру свои стратегические бомбардировщики, что они периодически делают путем перебазирования в Великобританию и Норвегию, откуда затем летают к границам России.

В июне в Хмеймиме вновь размещались бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для проведения учений в Средиземном море. В целом российские специалисты уверены, что Хмеймим станет постоянным местом для демонстрации силы. При этом для модернизированного Ту-22М3М созданы ракеты большой дальности Х-32, которые будут представлять угрозу с нового направления для южного фланга НАТО.

Россия также демонстрирует расширение своих военных операций в Сирии, в непосредственной близости от войск США в регионе. Так, 25 декабря более 20 самолетов и вертолетов были переброшены из Хмеймима на аэродромы в Хасаке и Дейр-эз-Зоре, а самолет ДРЛО А-50 контролировал действия авиации.

Кроме того, российские специалисты не скрывают, что после прекращения действия Договора о ракетах средней и малой дальности Россия может быстро адаптировать крылатые противокорабельные ракеты с дальностью от 500 до 5000 км для мобильных ракетных комплексов «Искандер» и воздушных ракетоносцев. Береговые ракетные комплексы «Бастион» также развернуты в Сирии.

В целом Кремль пытается показать, что группировка войск в Сирии – это больше, чем просто сила для демонстрации российского флага в Средиземном море. В каком-то смысле Москве это удалось, но все же было бы ошибкой переоценивать российские военные усилия в Хмеймиме и Тартусе. Россия по-прежнему не способна в короткие сроки развернуть в Сирии тысячи военнослужащих – для этого нет достаточного числа океанских боевых кораблей, а парк военно-транспортных самолетов ограничен.

Но расширение базы в Хмеймиме давно назрело. Необходимо повысить ее безопасность и разделить военную и гражданскую инфраструктуру, поскольку российская авиабаза примыкает к международному аэропорту Бассель аль-Асад и во многом использует его инфраструктуру.

То же самое касается и Тартуса, где российские военные построили судоремонтный комплекс, оснащенный российской и белорусской техникой. На дальнейшую модернизацию Тартуса планируется потратить 500 миллионов долларов. Следует учесть, что российские военные в Тартусе должны не только круглосуточно патрулировать акваторию на противодиверсионных катерах, но и контролировать соседний порт Банияс, который местное население широко использует для контрабанды товаров в обход таможни.