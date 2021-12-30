Чжан Ханьхэй, китайский посол в РФ, отметил, что Москве и Пекину следует расширять сотрудничество в разных сферах, чтобы вместе противостоять давлению со стороны западных стран.

Согласно его словам, Соединенные Штаты и их союзники пытаются надавить на РФ и КНР по всем направлениям деятельности, начиная с политики и заканчивая наукой. Для этого они используют санкции и «экстерриториальную юрисдикцию», накладывая ограничения на отдельных людей и организации.

Тем самым Вашингтон желает затормозить развитие России и Китая. По этой причине обеим странам, по мнению китайского дипломата, нужно укреплять взаимодействие в различных областях. Особое внимание он уделил сельскому хозяйству, цифровой экономике и инвестициям. Ханьхэй также указал на гуманитарное сотрудничество в рамках грядущей Олимпиады в Пекине.