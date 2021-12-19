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НАТО следует принять твердое решение, какие страны из числа бывших республик СССР в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии следует включить в свой состав, чтобы противостоять «реваншизму» России. Такое мнение высказал в статье для «1945» (19FortyFive) Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Болтон с неудовольствием констатирует: «Спустя 30 лет после распада Советского Союза события на его бывшем пространстве, похоже, движутся в противоположном направлении. В последнее время Москва неуклонно преследует гегемонистскую программу, становясь все более смелой и все более успешной. Она использует боевые действия (на Украине), ослабление позиций власти (в Беларуси ), что способно привести к прямому присоединению территорий. Все «замороженные конфликты» (Армении с Азербайджаном, Молдова/Приднестровье и Грузия) сохранились. Менее заметные экономические и политические инициативы Кремля реализуются по всей Центральной Азии, а в Таджикистане пограничные войска России никогда не покидали своей крупнейшей зарубежной военной базы».

По мнению Болтона, глубоко укоренившиеся в России настроения реваншизма сохраняются, ища возможности сделать свое «ближнее зарубежье» гораздо менее «зарубежным». При этом Запад сделал две фундаментальные ошибки за годы, прошедшие с тех пор, как флаг новой России впервые был поднят над Кремлем.

Во-первых, в понятной спешке прибавить к числу стран НАТО бывшие государства Варшавского договора Америка не смогла очертить, где закончится это расширение. Не решив вопрос явно, Запад создал «серую зону» – двусмысленность, которую сейчас использует Россия и за что расплачиваются такие страны, как Украина.

Кроме того, слишком многие европейцы полагают, что относительный мир на континенте после 1945 года обязан Евросоюзу, а не НАТО. «Не ЕС выиграл холодную войну, и его непропорциональная роль в отношениях с Россией сегодня мешает решимости Запада в разработке последовательной стратегии против возрождающейся России», – возмущается Болтон.

Он отмечает, что «Кремль не страдает такой ущербностью и теперь требует многочисленных гарантий безопасности от НАТО и США, охватывая не только Восточную Европу, нынешний эпицентр кризиса, но и республики Центральной Азии. Китай, по сути, поддержал требование России. Несмотря на угрозы экономических санкций в случае вторжения России в Украину, Кремль, похоже, этим не впечатлен. Это не означает, что военные действия неизбежны. Путин, вероятно, в режиме реального времени проводит непрерывный анализ затрат и выгод, и пока что переигрывает своих западных коллег».

По мнению Болтона, НАТО должна наконец решить, какие страны «серой зоны» она готова принять в свой состав, включая все бывшие республики в Центральной Азии (воспользовавшись тем, что Россия упомянула их в предложенном обсуждении), а также в Европе и на Кавказе. При этом Болтон продвигает хитроумную идею: должно быть выдвинуто непременное условие «невмешательства» России в право всех бывших республик СССР «самостоятельно принимать решения относительно своей принадлежности к НАТО».

В то же время для США и других стран НАТО Болтоном предложены весьма далекие от «невмешательства» действия на постсоветском пространстве (в отличие от того, что он оценил как «российский реваншизм»). На примере Украины Болтон считает, что США и НАТО должны увеличить там ротацию своих войск «для совместных тренировок и учений, чтобы российским генералам пришлось постоянно учитывать в непосредственной близости новые дислокации сил НАТО».

Помимо этого, Болтон требует: «Западные министры обороны и главы их военных штабов должны собираться в Киеве, Кишиневе, Тбилиси и даже в Минске для консультаций». Главный «посыл» его статьи выражен в следующем: «НАТО была и остается самым сильным военным союзом в истории, чьи сдерживающие возможности проверены и доказаны настолько, насколько это возможно. Учитывая этот послужной список и огромную внутреннюю слабость России, сейчас не время для Вашингтона, не говоря уже о великих столицах Европы, опасаться поставить НАТО во главу угла своей политики».

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