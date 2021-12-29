Экспортная версия Су-57, которую Россия намерена выставить на очередной крупной аэрокосмической выставке в Индии, может составить серьезную конкуренцию для международных продаж западных истребителей. Об этом пишет в National Interest военный обозреватель Питер Сучиу. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Lockheed Martin вскоре может столкнуться с жесткой конкуренцией в области продаж истребителей, причем не только со стороны других американских оборонных подрядчиков, таких как Boeing и Northrop Grumman, или европейских компаний. Среди истребителей пятого поколения Су-57Э является второй в мире моделью, после Lockheed Martin F-35 Lightning II, предложенной для международных продаж.

Экспортная версия российского Sukhoi Su-57 Felon, как сообщается, будет продемонстрирована на авиационной и аэрокосмической выставке Aero India 2022, которая пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля. На это мероприятие будет отправлена полноразмерная модель для демонстрации возможностей Су-57Э.

«Если говорить о Су-57Э, то этот самолет вызывает большой интерес во многих странах, поскольку обладает уникальными боевыми и летными характеристиками», – заявил директор Ростеха по международному сотрудничеству и региональной политике Виктор Кладов. Он также добавил: «Мы видим, что существует потребность в самолетах следующего поколения и есть как рыночная ниша, так и предпосылки для поставки этого самолета».

Объявление о демонстрации самолета на выставке Aero India последовало за новостями конца минувшей недели о том, что Объединенная авиастроительная корпорация России опубликовала видеоматериалы передачи российским военно-воздушным силам первого серийного Су-57. Он стал первым из 76 заказанных самолетов, остальные будут поставлены в течение следующих нескольких лет – до 2028 года, когда этот заказ предполагается завершить. Производство самолетов осуществляется на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, который является одним из крупнейших авиастроительных предприятий страны, там работают более 13 500 человек.

Су-57 создавался как многоцелевой истребитель, способный поражать различные воздушные, наземные и морские цели. Разработанный для объединения функций штурмовика и истребителя, он также использует технологии малозаметности с применением композитных материалов и способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость.

Однако запуск этого самолета в производство оказался не очень быстрым. Хотя в целом было выпущено около дюжины самолетов, включая опытные и предсерийные, на это ушло более 10 лет. Су-57 впервые поднялся в воздух 29 января 2010 года, но только в прошлом году российские ВВС получили первый перспективный истребитель.

Неоднократно обозначалась проблема того, что Су-57 слишком дорог для испытывающей нехватку финансовых ресурсов России, чтобы позволить выпуск таких самолетов в больших количествах.

В отличие от многих других российских военных самолетов, Су-57 пока что не экспортировался. Но похоже, что для финансирования производства важным элементом может стать экспортная версия Су-57Э. На нее еще в сентябре 2020 года Москва впервые вывесила табличку «Продается» – и теперь готовит самолет в дорогу. Вопрос остается лишь в том, удастся ли соблазнить покупателей.