В Воронеже задержан подозреваемый в ограблении, произошедшем на улице 9 Января. По информации, предоставленной региональным управлением МВД, жертвой нападения стала 31-летняя женщина. Неизвестный мужчина напал на нее, ударил по лицу и выхватил сумку, в которой находились документы и сумма в размере 28 тысяч рублей.

Инцидент произошел в людном районе, что позволило оперативным службам получить описание подозреваемого. Вскоре полицейские задержали мужчину. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый. Подозреваемый не стал отрицать своей вины и признался в содеянном, пояснив, что деньги были потрачены на его личные нужды.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе, а следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Правоохранительные органы призывают жителей города быть внимательными, особенно в вечернее время, и напомнили о необходимости незамедлительно обращаться в полицию при возникновении подобных ситуаций.